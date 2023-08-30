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22:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин предложил альтернативу зерновой сделке с участием Катара и Турции

Президент России Владимир Путин предложил поставить 1 млн тонн зерна в Турцию по льготной цене при финансовом обеспечении Катара, следует из сообщения на сайте российского МИДа. Планируется, что переработанное на турецких предприятиях зерно впоследствии отправится в наиболее нуждающиеся страны. Сумма сделки не сообщается. Ранее газета Bild писала, что трехстороннее соглашение обсуждалось на встрече представителей трех стран в Будапеште 20 августа.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сообщению МИДа, инициатива президента рассматривается как «оптимальная рабочая инициатива по черноморской сделке». Она будет детально обсуждаться на встрече главы российского МИДа Сергея Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Глава турецкого МИДа прибудет с визитом в Москву 31 августа—1 сентября.

18 августа немецкая газета Bild сообщила, что 20 августа в Будапеште прошла встреча с участием РФ, Турции и Катара. Известно, что в эти дни Венгрию посещали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и глава Татарстана Рустам Минниханов.

28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что «субстантивных договоренностей» по зерновой сделке с участием Катара нет. При этом господин Песков не отрицал обсуждения такой инициативы.

На саммите Россия—Африка (27−28 июля) Владимир Путин заявил, что в октябре—ноябре начнутся бесплатные поставки российского зерна в африканские страны. Речь идет о шести государствах, которым поставят от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна.

17 июля Россия вышла из зерновой сделки, заявив о невыполнении российской части условий. Российская сторона, в частности, настаивала на переподключении Россельхозбанка к SWIFT и снятии запрета на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок.

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