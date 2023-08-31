00:46 (мск), источник: Известия
В ООН прокомментировали атаку беспилотников на территорию РФ
В офисе генерального секретаря ООН в среду, 30 августа, заявили о беспокойстве в связи с атакой беспилотников.
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«Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.
Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько объектов на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Согласно предварительным данным, в Пскове удар был совершен по военно-гражданскому аэродрому, в Брянске оказалось повреждено административное здание, а в Калужской области дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.
Также украинские БПЛА были сбиты в Московской, Орловской и Рязанской областях. Информации о пострадавших нет.
ВСУ начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.