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00:46 (мск), источник: Известия

В ООН прокомментировали атаку беспилотников на территорию РФ

В офисе генерального секретаря ООН в среду, 30 августа, заявили о беспокойстве в связи с атакой беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Мы обеспокоены эскалацией насилия, которое мы наблюдаем», — сказал официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее в этот день Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали несколько объектов на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Согласно предварительным данным, в Пскове удар был совершен по военно-гражданскому аэродрому, в Брянске оказалось повреждено административное здание, а в Калужской области дрон попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.

Также украинские БПЛА были сбиты в Московской, Орловской и Рязанской областях. Информации о пострадавших нет.

ВСУ начали осуществлять атаки на регионы России на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
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