КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводят ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B.
«В соответствии с такой ситуацией Генштаб Корейской народной армии с 29 августа организовал всеармейские командно-штабные учения», — говорится в сообщении агентства.
Согласно ЦТАК, общими целями учений были «отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны».
Также отмечается, что 30 августа КНА провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее, были выпущены две тактические баллистические ракеты.
Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.