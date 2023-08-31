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03:05 (мск), источник: © РИА Новости

КНДР сымитировала удары ядерным оружием по Южной Корее

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. КНДР в ответ на учения США и Южной Кореи провела свои учения, в ходе которых сымитировала удары тактическим ядерным оружием по территории Южной Кореи, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Источник: Reuters

Южная Корея и США с 21 по 31 августа проводят ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield. Сеул и Вашингтон в рамках UFS провели в среду учения авиации с участием как минимум одного стратегического бомбардировщика B-1B.

«В соответствии с такой ситуацией Генштаб Корейской народной армии с 29 августа организовал всеармейские командно-штабные учения», — говорится в сообщении агентства.

Согласно ЦТАК, общими целями учений были «отражение внезапного вооруженного нападения врагов, переход к всестороннему контрнаступлению и захват всей территории южной части страны».

Также отмечается, что 30 августа КНА провела учения, имитирующие удары тактическим ядерным оружием по командным пунктам и оперативным аэродромам в Южной Корее, были выпущены две тактические баллистические ракеты.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи заявил, что КНДР в среду запустила две баллистических ракеты в сторону Японского моря. По данным ОКНШ, обе ракеты пролетели порядка 360 километров, после чего упали в море. Их детальные характеристики анализируются разведывательными органами Южной Кореи и США.

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