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05:54 (мск), источник: © РИА Новости

Трамп предрек США превращение в банановую республику с фашистом во главе

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешняя администрация, в которой работают «бандиты-фашисты», превращает страну в банановую республику.

Источник: Reuters

«Америка становится банановой республикой. Так происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Темные времена в жизни Америки», — заявил Трамп в распространенном видеообращении.

По его словам, нынешний президент США Джо Байден «отсутствует разумом».

Уголовные дела против себя Трамп назвал вмешательством в выборы, а сотрудников администрации «бандитами-фашистами», как и стиль управления государством «фашистским».

Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

Трамп стал первым президентом США с фотографией, сделанной для тюремной картотеки. Снимок сделали, когда политик явился в тюрьму округа Фултон, в котором ему предъявлены обвинения о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Многие американские СМИ отмечали, что выдвинутые против Трампа обвинения только укрепляют его позиции среди избирателей.

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Трамп Дональд