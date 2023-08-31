07:00 (мск), источник: РБК
FT назвала вероятного преемника главы Минобороны Уоллеса
Преемником может стать глава Минэнерго Грант Шэппс. Премьер-министр Риши Сунак, как ожидается, объявит имя нового министра 31 августа, пишет газета.
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готов в четверг, 31 августа, назначить нового министра обороны вместо Бена Уоллеса, пишет Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.
По словам собеседников, преемником может стать глава Минэнерго королевства Грант Шэппс. Однако, отмечают они, хотя Шэппс и считается фаворитом, уверенности в том, что именно он возглавит Минобороны, нет.
Среди других кандидатов назывались также главный секретарь казначейства Джон Глен, соратник Сунака, и министр канцелярии кабинета Джереми Куин, ранее занимавший пост замминистра обороны. В качестве претендентов также рассматривались министр вооруженных сил Джеймс Хиппи, министр безопасности Том Тугендхат и др.
В случае назначения Шэппса для него это будет уже пятая должность в кабинете министров за последний год: он успел поработать министром транспорта, главой МВД (в правительстве Лиз Трасс), министром по делам бизнеса, а в феврале стал министром энергетики, отмечает газета. На прошлой неделе он посетил Киев.
Газета The Times со ссылкой на чиновников писала, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли может возглавить Минобороны после ухода в отставку Уоллеса. В июле Клеверли попросил Сунака оставить его в нынешней должности и не назначать министром обороны.