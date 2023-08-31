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07:22 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов призвал вернуть «похищенную» у России дипсобственность в США

ВАШИНГТОН, 31 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская администрация до сих пор не позволила оценить состояние изъятой шесть лет назад российской дипломатической собственности, призвав «прекратить вакханалию» и вернуть «все объекты похищенной у нас» недвижимости.

Источник: © РИА Новости

«За прошедшие 6 лет посольство направило в госдепартамент сотни нотных обращений в отношении доступа к российской недвижимости хотя бы для определения ее технического состояния. На все из них получены отказы», — говорится в распространенном заявлении Антонова.

Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США.

Анатолий Антонов
посол РФ в Вашингтоне

Он напомнил, что новый виток «беспрецедентных мер по ограничению деятельности российских дипломатических и консульских представительств в Соединенных Штатах и, по сути, дальнейшему сворачиванию двусторонних связей» был предпринят Вашингтоном ровно 6 лет назад, когда от дипломатов потребовали закрыть генконсульство в Сан-Франциско и прекратить деятельность торгпредства в Вашингтоне.

«Американские власти по-рейдерски заблокировали доступ к суверенным объектам российской собственности, сняв с них дипиммунитет. То же самое ранее было сделано в отношении нашей недвижимости в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, а впоследствии и в штате Вашингтон», — заявил Антонов.

«Соединенные Штаты грубо нарушили основополагающие нормы международного права, включая Венские конвенции о дипломатических и консульских сношениях, а также двустороннюю Консульскую конвенцию 1964 года. Кроме того, попрали собственное законодательство, посягнув на принцип неприкосновенности частной собственности, гарантированный конституцией США. Нам цинично говорят о том, что по документам права собственности на объекты Россию не лишили. Просто “запретили использовать их”. Налицо — псевдолегитимная попытка жонглирования базовыми юридическими понятиями», — заявил высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что хотя указанные действия и происходили под предлогом якобы российского вмешательства в выборы в США, однако не были обращены вспять, когда произошло развенчание этих претензий, а обвинения были признаны ложными.

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