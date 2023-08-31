12:46 (мск), источник: Известия
Захарова прокомментировала отставку главы минобороны Британии Уоллеса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отреагировала на новость об отставке министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
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«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Уоллес подал в отставку после четырех лет на посту. Ранее в этот день он направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку соответствующее заявление, которое было принято.
Еще 15 июля Уоллес подтвердил в интервью газете The Times, что покинет пост этой осенью и уйдет из политики. На должность министра обороны он был назначен в 2019 году. По мнению руководителя Центра британских исследований Института Европы РАН Елены Ананьевой, его уход связан с отказом в назначении на должность генерального секретаря НАТО, которую он мечтал получить.
В этот же день на пост назначили экс-министра энергетики Гранта Шеппса. В числе кандидатов на пост также рассматривались замглавы МВД Том Тугендхат, замглавы МИД Энн-Мари Тревельян и лидер палаты общин Пенни Мордонт.