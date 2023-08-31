Рост цен, классика в ЕГЭ и поставки продовольствия. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет по видеосвязи «большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края». С докладами выступят и.о. губернатора края Михаил Котюков, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак, Виктория Абрамченко.
«Есть определенный инфляционный процесс», хотя «инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня».
«Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента», обсуждается с правительством.
«Это прерогатива все-таки Минпросвещения — действительно, это должны определять специалисты в сфере образования».
Обвинения со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилова «абсолютно безосновательны, они ошибочны». «Это преднамеренное искажение реальности».
«Россия занимает весьма ответственную позицию в этой области (обеспечения мира продовольствием — прим. ТАСС)». «Россия и сейчас, несмотря на то, что сама сделка больше не работает», направляет в Африку бесплатные партии зерна.
«Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком», несмотря на санкции Запада.
«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения [перспектив возобновления зерновой сделки, в том числе с участием Катара] пока нет». «Предстоят в Москве и сегодня» обсуждения, а в ближайшее время — и на более высоком уровне.
«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные».
«Осуществляются контакты на различных уровнях, это наш сосед». «Отношения будут и дальше развиваться».
«Президент Путин поддерживал с ним отношения». «Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда».