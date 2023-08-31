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12:55 (мск), источник: ТАСС

Рост цен, классика в ЕГЭ и поставки продовольствия. Темы брифинга Пескова

Внимание президента РФ к проблеме роста цен, включение российской классики в ЕГЭ по литературе, влияние российской политики на ситуацию с продовольствием в мире стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Источник: AP 2023

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Он проведет по видеосвязи «большое совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края». С докладами выступят и.о. губернатора края Михаил Котюков, министр транспорта Виталий Савельев, вице-премьеры Марат Хуснуллин, Александр Новак, Виктория Абрамченко.

О росте цен на дизель

«Есть определенный инфляционный процесс», хотя «инфляция сейчас чуть-чуть выше целевого уровня».

«Тема, связанная с ценами, находится постоянно в поле зрения президента», обсуждается с правительством.

О произведениях классической русской литературы в ЕГЭ

«Это прерогатива все-таки Минпросвещения — действительно, это должны определять специалисты в сфере образования».

О заявлениях Киева, будто РФ провоцирует голод в мире

Обвинения со стороны секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилова «абсолютно безосновательны, они ошибочны». «Это преднамеренное искажение реальности».

«Россия занимает весьма ответственную позицию в этой области (обеспечения мира продовольствием — прим. ТАСС)». «Россия и сейчас, несмотря на то, что сама сделка больше не работает», направляет в Африку бесплатные партии зерна.

«Россия также продолжает торговлю зерновыми и является ответственным и очень серьезным поставщиком», несмотря на санкции Запада.

«Каких-то конкретных итогов этого обсуждения [перспектив возобновления зерновой сделки, в том числе с участием Катара] пока нет». «Предстоят в Москве и сегодня» обсуждения, а в ближайшее время — и на более высоком уровне.

О сотрудничестве с КНДР

«Москва и Пхеньян поддерживают добрые отношения, взаимоуважительные».

«Осуществляются контакты на различных уровнях, это наш сосед». «Отношения будут и дальше развиваться».

О Горбачеве

«Президент Путин поддерживал с ним отношения». «Конечно, Михаил Сергеевич Горбачев оставил значительный след в истории нашей страны, и это будет навсегда».

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