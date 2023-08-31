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15:13 (мск), источник: Известия

ВС РФ улучшили положение на купянском направлении

Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю на купянском направлении. Об этом 31 августа говорится в сообщении Минобороны России.

Спецоперация на Украине
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В ведомстве отметили, что российские бойцы отразили пять контратак штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Сергеевки и Новоегоровки Луганской Народной Республики (ЛНР).

«Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также две гаубицы Д-20», — уточнили в министерстве.

Помимо этого, в районе Петровского в ЛНР был уничтожен склад боеприпасов противника, один неподалеку от Веселого и два около Угледара Донецкой Народной Республики (ДНР), еще один под Ореховым Запорожской области и Михайловкой Херсонской области.

«В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ», — подчеркнули в Минобороны.

До этого, 27 августа, оборонное ведомство показало кадры, как экипажи танков Т-80БВМ Западного военного округа (ЗВО) способствуют продвижению мотострелковых подразделений ВС РФ под Купянском, оттесняя пехоту и нанося значительный ущерб украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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