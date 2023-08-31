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15:21 (мск), источник: ТАСС

Путин 1 сентября проведет открытый урок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 сентября, проведет открытый урок «Разговор о важном», сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«1 сентября президент Путин в рамках проектов платформы “Россия — страна возможностей” проведет открытый урок “Разговор о важном”, в котором примут участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов», — отмечается в сообщении. В Кремле добавили, что также в этот день Путин совместно с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в режиме видеоконференции даст старт началу строительства в киргизских Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.

Также в формате видео-конференц-связи Путин примет участие в церемонии открытия новых общеобразовательных учреждений в пяти регионах России.

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