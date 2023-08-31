Боррель заявил, что Евросоюз должен готовиться принять 10 новых стран

«Идея расширения витала над нашей дискуссией. Украина должна стать новым членом ЕС, Западные Балканы тоже. Война на Украине ускорила процесс расширения ЕС. Это процесс, основанный на заслугах, но в то же время, я думаю, было бы хорошо определить политические цели, чтобы придать импульс процессу. Это относится и к нам, поскольку мы должны быть готовы к приему 10 новых членов ЕС. В этих условиях определение некого горизонта, временных рамок приема позволит сосредоточить усилия стран ЕС и стран — кандидатов», — сказал Боррель.
Это первый случай, когда брюссельский чиновник такого уровня прямо предлагает определить конкретный график вступления новых стран в состав Евросоюза. Как сообщил Боррель, главы МИД условились провести в конце сентября встречу с коллегами из стран Западных Балкан для обсуждения вопросов расширения.
В настоящий момент официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Турция, Северная Македония, Черногория, Сербия, Молдавия, Украина и Босния и Герцеговина. Брюссель оказывает активный нажим на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края. Грузия также надеется получить статус кандидата на вступление, однако пока нет ясности, когда это произойдет.