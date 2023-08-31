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21:04 (мск), источник: © РИА Новости

МИД России заявил, что пограничный вопрос с Китаем окончательно решен

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. У России и Китая нет территориальных претензий друг к другу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг принадлежности острова Большой Уссурийский.

Источник: РИА "Новости"

«Российская и китайская стороны придерживаются единой позиции в отношении того, что пограничный вопрос между нашими странами окончательно разрешен. <…> Россия и Китай неоднократно подтверждали отсутствие взаимных территориальных претензий, соответствующее положение есть и в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Захаровой, в 2005 году Москва и Пекин ратифицировали дополнительное соглашение о российско-китайской границе. Согласно договору, стороны поделили между собой остров Большой Уссурийский. Делимитацию и демаркацию границы в этой местности завершили три года спустя.

Официальный представитель МИД отметила, что разрешение этого вопроса стало результатом многолетних усилий обеих стран, а также отражением высокого уровня отношений между ними. По ее словам, Москва и Пекин плотно взаимодействуют в сфере пограничного сотрудничества. В частности, эффективно работает Совместная комиссия по границе, в рамках которой решаются все вопросы.

Остров Большой Уссурийский общей площадью более 250 квадратных километров расположен на реке Амур на территории России и Китая. Он находится на пересечении международных транспортных коридоров Дальнего Востока и Северо-Востока КНР. Площадь российской части острова — 174 квадратных километра. Другую часть передали Китаю вместе с островом Тарабаров на Амуре в 2008 году.

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