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22:01 (мск), источник: © РИА Новости

Гутерреш отправил Лаврову «конкретные решения» по зерновой сделке

ООН, 31 авг — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову конкретные решения по экспорту продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Источник: Reuters

«Мы представили набор конкретных предложений в письме, которое я послал российскому главе МИД, позволяющих создать условия для возобновления черноморской инициативы», — сказал он.

Гутерреш подчеркнул, что ООН учла требования Москвы. В частности, организация выработала «некоторые конкретные решения» по поводу доступа российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

Генсек отметил, что возобновление зерновой сделки должно быть стабильным. По его словам, теперь «не может быть черноморской инициативы, которая живет от кризиса до кризиса, от приостановки до приостановки».

Гутерреш также выразил мнение, что при серьезной работе можно добиться положительного результата для России, Украины и всего мира.

Действие зерновой сделки прекратилось 18 июля. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления, так как условия соглашения в отношении Москвы не выполнялись. Речь идет в том числе о снятии ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки.

Владимир Путин заявил о готовности вернуться к сделке в случае реального выполнения обязательств перед Москвой.
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