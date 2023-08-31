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22:44 (мск), источник: © РИА Новости

Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Столичные власти вместе с Минобороны способны оборудовать позиции ПВО за сутки, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на выступлении в День работников комплекса городского хозяйства.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал он.

Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать.

Меня спросили, это надо сделать за месяц? Я говорю, за сутки.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.

Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.

ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.

В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

Справка
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известноУкраинские дроны ночью атаковали 7 российских регионов. В Пскове атаке подвергся аэропорт, в Брянской области целью была телебашня, в здании СК выбило стекла. О пострадавших не сообщалось. Днем дроны сбили в Воронежской области
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