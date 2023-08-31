Собянин рассказал о новых объектах ПВО для перехвата летящих к Москве БПЛА

«На протяжении последних нескольких недель мы действительно в течение суток по запросу Министерства обороны создаем новые объекты ПВО. Иногда не успевает остыть асфальт, как работают уже ракеты, которые сбивают летящие беспилотники», — сказал он.
Мэр рассказал, что когда Минобороны обратилось к властям по поводу переустройства позиций противовоздушной обороны, возник вопрос, за какое время это надо сделать.
По его словам, за этот год в Москве сделали многое для обороны города от дронов. Он подчеркнул, что киевский режим пытается устраивать теракты практически каждый день.
Собянин также заявил, что в Орле еще не успели закончить обустройство аэропорта для перехватчиков, как уже позавчера один из вертолетов сбил беспилотник, который летел в сторону столицы. Подытоживая, мэр отметил, что от сотрудников комплекса городского хозяйства во многом зависит безопасность москвичей, и поблагодарил их за эту работу.
ВСУ периодически пытаются атаковать Москву с помощью беспилотников. В частности, сегодня утром удалось сбить дрон в Воскресенском районе Подмосковья. В результате инцидента никто не пострадал, повреждений также нет.
В понедельник система ПВО уничтожила беспилотник в районе Люберец. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.