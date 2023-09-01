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03:26 (мск), источник: © РИА Новости

Конгрессвуман назвала Россию победительницей в конфликте на Украине

ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Россия побеждает в конфликте на Украине, а Запад проигрывает на фоне вранья со стороны США, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Америка врет о войне, вот в чем трагедия. Они — Запад — проигрывают. Россия выигрывает», — заявила она во время своего выступления.

Грин добавила, что США, продолжая оказывать военную помощь Украине, «финансируют убийства невинных людей».

Мы финансируем убийство невинных людей в то время, пока наши надменные лидеры не встают, чтобы сказать, что пришло время поговорить о мире.

Марджори Тейлор Грин.
член палаты представителей конгресса США

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».

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