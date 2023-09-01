06:45 (мск), источник: Газета.Ру
Илон Маск пошутил над возрастом Байдена
Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал фото с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.
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«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала “Байки из склепа”. — “Газета.Ru”) — без грима и спецэффектов!» — написал Маск.
В марте лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл был госпитализирован после падения в отеле в Вашингтоне.
До этого Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов.