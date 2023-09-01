В США создадут мешки для космического мусора На это NASA потратит 850 тысяч долларов
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
06:45 (мск), источник: Газета.Ру

Илон Маск пошутил над возрастом Байдена

Таким образом Маск прокомментировал пост одного из пользователей, который опубликовал фото с лидером республиканцев в сенате, 81-летним Митчем Макконнеллом.

Источник: Reuters

«Макконнелл и Байден могли пройти пробы на роль Хранителя склепа (персонаж телесериала “Байки из склепа”. — “Газета.Ru”) — без грима и спецэффектов!» — написал Маск.

В марте лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл был госпитализирован после падения в отеле в Вашингтоне.

До этого Маск заявил о лицемерии со стороны Вашингтона, комментируя поставки США Украине кассетных боеприпасов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Представитель Пугачевой ответила на сообщения о долге певицы
В Кремле прокомментировали ситуацию с ростом цен в России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Байден Джо