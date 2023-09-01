Правящая партия Грузии готовит импичмент президента

«На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента», — заявил Кобахидзе на брифинге.
Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.
Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.
Как заявил журналистам в среду исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, Зурабишвили совершает зарубежные визиты в европейские страны без согласия правительства, что является нарушением конституции. По его словам, у правительства есть на это определенные причины. В частности, последнее выступление президента в парламенте оно расценило как направленное «против европейской интеграции Грузии».