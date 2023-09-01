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10:25 (мск), источник: © РИА Новости

Правящая партия Грузии готовит импичмент президента

ТБИЛИСИ, 1 сен — РИА Новости. Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» начинает процедуру импичмента президенту Саломе Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством визитов в страны Евросоюза, заявил председатель политситы Ираклий Кобахидзе.

Источник: © РИА Новости

«На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Ранее правительство Грузии отказало Зурабишвили в зарубежных визитах в десять государств, в том числе в Германию, на Украину, в Израиль и ОАЭ.

Администрация президента сообщала, что с 31 августа Зурабишвили начинает встречи с европейскими лидерами, чтобы получить поддержку в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза, который страна ожидает получить в декабре. Свой европейский тур Зурабишвили начала с Германии.

Как заявил журналистам в среду исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, Зурабишвили совершает зарубежные визиты в европейские страны без согласия правительства, что является нарушением конституции. По его словам, у правительства есть на это определенные причины. В частности, последнее выступление президента в парламенте оно расценило как направленное «против европейской интеграции Грузии».

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