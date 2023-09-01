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11:55 (мск), источник: © РИА Новости

Лавров назвал сферы, в которых Россия не будет сотрудничать с Западом

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. РФ не будет сотрудничать с Западом в сферах, от которых зависит ее военно-политическая безопасность, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Даже если вдруг по какому-то непонятному велению свыше Запад предложит нам вернуться к более-менее нормальным контактам, мы уже будем думать, стоит ли нам то делать, а если стоит, то в каких областях. Не будем идти на взаимодействие с Западом, от которых зависит наша безопасность во всех смыслах: военно-политическая безопасность, экономическая, технологическая», — сказал он, выступая в МГИМО по случаю начала учебного года.

Комментируя вопрос о санкциях против России, министр отметил, что очевидные трудности есть, они будут усугубляться, но руководство страны делает все возможное, а усилия «дают позитивный результат». По его словам, расчеты на то, что все в отношениях с Западом вернется «на круги своя», «построены на песке».

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