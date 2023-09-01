Путин и Эрдоган 4 сентября проведут переговоры в Сочи

В понедельник Песков, говоря о встрече Путина и Эрдогана, заявлял, что встреча состоится скоро, есть договоренности по объявлению дат, их Кремль придерживается. Источник РИА Новости в администрации турецкого лидера сообщал, что визит Эрдогана в Россию состоится до саммита «Большой двадцатки» в Индии.
Официальный представитель правящей партии Омер Челик подтвердил, что турецкий лидер в ближайшее время совершит визит в Сочи. Турецкий телеканал Habertürk cообщил во вторник, что переговоры лидеров состоятся в Сочи 4 сентября.
«Действительно переговоры пройдут в понедельник, они пройдут в Сочи. Это будет середина дня», — сообщил Песков в ответ на просьбу журналистов подтвердить информацию о встрече Путина и Эрдогана.