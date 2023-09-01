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14:21 (мск), источник: Ведомости

Кремль: размещение на Украине оружейных производств не повлияет на конфликт

Размещение на Украине оружейных производств западных компаний на способно принципиально повлиять на обстановку в зоне боевых действий на Украине и помешать выполнению целей спецоперации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал открытие британской BAE Systems своего представительства на Украине.

Спецоперация на Украине

«Размещение на территории Украины объектов по производству вооружений, конечно, не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию конфликта вокруг Украины. Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность выполнения и завершения специальной военной операции», — считает Песков.

Россия негативно воспринимает появление на Украине любых предприятий по производству вооружений, и они становятся «объектом для особого внимания наших военных», если эти вооружения используются против ВС РФ, добавил представитель Кремля.

О том, что Bae Systems откроет офис и производство на Украине, 31 августа сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с гендиректором компании Чарльзом Вудберном. По его словам, предприятие будет выпускать артиллерийские системы L119 и M777, а также БМП CV90.

После начала спецоперации западные страны стали оказывать Украине экономическую, политическую и военную поддержку. Против России ввели масштабные санкции, а на Украину начали поставлять оружие из США и стран Европы. Ранее Россия направила всем государствам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.

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