Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации

Армения подписала договор в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. — по версии армянский властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».
24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В МИД России сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России.
При этом, в начале апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Армения и Россия могут подписать соглашение, согласно которому Римский статут, который республика намерена ратифицировать, не повлияет на отношения двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указывала, что несмотря на продолжение обсуждения темы ратификации, в министерстве надеются на урегулирование «в союзническом и взаимоприемлемом ключе».