Найдены особенности отношений между начальством и фрилансерами Команда американских ученых изучила, как доверительные отношения между заказчиком и исполнителем влияют на производительность труда
Фоторепортажи
11Выбрано самое забавное фото домашних животных 2023 года
Главное
Спецоперация на Украине
17:18 (мск), источник: Ведомости

Правительство Армении направило Римский статут МУС в парламент для ратификации

Правительство Армении направило Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в парламент для рассмотрения вопроса ратификации, сообщили в пресс-службе кабмина, пишет ТАСС.

Источник: AP 2023

Армения подписала договор в 1998 г., но не ратифицировала его. В 2004 г. Конституционный суд республики признал обязательства договора противоречащими ряду положений конституции 1995 г. Правительство Армении обратилось в КС страны признать задним числом юрисдикцию МУС с мая 2021 г. еще в декабре 2022 г. — по версии армянский властей, это позволит призвать Азербайджан к «ответу за военные преступления».

24 марта КС Армении решил, что обязательства, изложенные в Римском статуте, соответствуют основному закону страны. В МИД России сочли «абсолютно неприемлемыми» планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне позиции этой организации по отношению к России.

При этом, в начале апреля вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил, что Армения и Россия могут подписать соглашение, согласно которому Римский статут, который республика намерена ратифицировать, не повлияет на отношения двух стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указывала, что несмотря на продолжение обсуждения темы ратификации, в министерстве надеются на урегулирование «в союзническом и взаимоприемлемом ключе».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Когда и как начнет работать цифровой рубль в России
«Надо поддерживать женщин, а не запрещать аборты в частных клиниках»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта