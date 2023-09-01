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17:51 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о скорой встрече с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин проведет в скором времени встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, об этом глава государства заявил в ходе открытого урока «Разговор о важном».

Источник: РИА "Новости"

«Достаточно скоро у нас будут мероприятия и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики», — заявил президент.

Лидеры России и Китая обсудят в том числе развитие гуманитарных контактов.

25 июля сообщалось, что Путин может посетить Китай. Россия также получила приглашение посетить форум «Один пояс — один путь» в Пекине в октябре 2023 г. Ранее Песков уточнял, что лидеры Китая и России планируют обсудить торгово-экономическое сотрудничество и ситуацию в мире. Китай планирует подписание совместных документов в ходе этого визита.

Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал в Россию с официальным визитом в марте 2023 г. Он пригласил Путина посетить Китай «в удобное для него время» в 2023 г.

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