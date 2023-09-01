Путин провел открытый урок «Разговор о важном»

О развитии новых регионов
Отвечая на вопрос школьницы из Запорожской области, Путин рассказал о планах по развитию новых регионов.
«В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить почти два триллиона рублей на развитие этих территорий — 1,9 триллиона рублей. Это приличные деньги. У нас существует несколько программ развития этих территорий и повторяю еще раз — первый этап — это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера — это медицина, образование, это развитие инфраструктуры, восстановление, во-первых, много же разрушено, восстановление и развитие инфраструктуры», — сказал президент.
Он отметил, что это «прозаические вещи», но функционирование жилищно-коммунального хозяйства, дороги, высшее образование, восстановление объектов культуры, промышленности и сельского хозяйства очень важны для людей.
При этом Путин подчеркнул, что граждане, проживающие в новых регионах, «очень талантливые, трудоспособные, энергичные», никто из них не стоит с протянутой рукой, «все готовы работать, нужно только создать условия».
Он также добавил, что власти будут добиваться обеспечения безопасности в новых регионах, одновременно налаживая мирную жизнь людей.
Кроме того, президент рассказал о планах развития туристической области в Запорожской области.
О встрече с Си Цзиньпином и сотрудничестве с азиатскими странами
Путин также рассказал, что скоро у него будет встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.
«Мы с ним обязательно обсудим, что можно сделать еще по этому направлению, по направлению развития гуманитарных контактов», — уточнил президент.
При этом он добавил, что лидеры двух стран — друзья, и Си Цзиньпин очень много лично делает для развития российско-китайских отношений и связей в самых разных областях.
Путин подчеркнул, что в последнее время товарооборот страны с азиатскими государствами значительно вырос, и Москва уделяет повышенное внимание развитию отношений с регионом.
«Повторяю, даже не в связи с сегодняшними событиями, это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и стран азиатских, центр экономической, как это всегда бывает, а за ним и центр политической жизни, постепенно будет смещаться в эти регионы. Повторяю еще раз, это абсолютно объективный неизбежный процесс», — указал он.
Но как отметил президент, это не значит, что Россия должна оставить без внимания другие направления.
О письмах деда, значимости семьи, культуре и непобедимости России
Один из участников открытого урока, одиннадцатикласник из Санкт-Петербурга, рассказал Путину об идее создания специального сборника, или альбома, который будет помогать семьям составлять свою родословную, и который можно будет передавать следующим поколениям.
Президент поддержал эту идею и на примере собственной семьи указал на важность связи поколений.
«Мне достались письма моего деда, <…> которые он писал своему сыну — моему дяде, получается — на фронт. Вы знаете, на что я обратил внимание. Ну, во-первых, мой дед — крестьянин, он жил в деревне, в Тверской губернии. <…> Он к своему сыну обращается на вы. А его сын к своему отцу тоже обращается на вы. Я вот о чем подумал. Это же простой деревенский человек. Он и писал-то с ошибками. Но какая внутренняя глубокая культура была у нашего народа», — отметил президент.
По словам главы государства, после прочтения этих писем он «стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому, и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи».
При этом Путин рассказал о содержании одного из писем, в котором описано, как его бабушке в окопах во время боев в Великой Отечественной войне попала пуля в живот и она умерла на руках у супруга.
«Мне просто в душу запали слова. Он (дедушка) рассказывает сыну в письме о последних словах бабушки, которая понимала, что уходит из жизни. Она ему говорит — это он пишет своему сыну на фронт: “Не плачь, не расстраивай меня”. Вы представляете, какая глубина отношений. Она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь», — поделился российский лидер.
Президент подчеркнул, что именно такие духовные связи между людьми в том числе имеются в виду, когда речь идет о традиционных ценностях. По его словам, россияне не могут не беречь их, так как такие ценности «составляют основу нашего бытия».
По словам главы государства, в письме своему сыну на фронт его дед также дает наказ «бить гадов».
«Когда я прочитал наказ деда к своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ, с таким настроем невозможно, мы абсолютно были непобедимы и сейчас такими являемся», — указал Путин.
Об искусственном интеллекте в образовании
Президент также оценил перспективы применения искусственного интеллекта в образовательном процессе.
«По поводу искусственного интеллекта в образовании, первое, что я хочу сказать, что мы, конечно, идем по этому пути и будем идти дальше, но я согласен с теми специалистами, которые считают, что сегодня, во всяком случае сегодня, нужно относиться к этому как к инструменту, помощи педагогам и преподавателям. Прямого контакта с учеником, между учеником и преподавателем, искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет», — сказал он.
В то же время глава государства добавил, что сейчас в стране развивается много интересных направлений. В качестве примера он привел Сбербанк и его работу со школьниками и в высших учебных заведениях с использованием инструментов искусственного интеллекта.
О важности разных школьных предметов
Путин отметил, что считает неважным разделение школьных предметов на любимые и нелюбимые. По его словам, даже то, что кажется неважным, имеет значение.
Он отметил, что многие специалисты-гуманитарии не видят смысла заниматься естественными науками, а также и предпочитающие физику или химию не хотят учить историю или литературу.
«Во-первых, знания, они не только у нас накапливаются, чтобы мы их конкретно применяли, а особенно, знания из разных областей, они формируют личность, характер, они формируют мировоззрение, вот что очень важно. Дают такие навыки, которые, безусловно, пригодятся в жизни, ну, скажем, будущий литератор, журналист, лингвист, занимаясь математикой, он формирует навыки логического мышления, он учится считать в широком смысле этого слова… Вот эти навыки логического мышления, они важны в любом виде деятельности», — отметил Путин.
Глава государства также указал, что все должны постоянно работать над собой, учиться, получать дополнительное образование, в том числе, преподаватели.
«Так что я считаю целесообразным уйти от понятия любимый, нелюбимый, а стараться работать в плане своего собственного развития по широкому кругу вопросов, углубляясь, конечно, в конкретную дисциплину», — заключил президент.
Глава государства отметил, что человеку важно найти себя, но когда он это сделал — появляется шанс максимально реализовать себя.
«Что такое реализовать себя по максимуму — это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат он очень важен, но человеку нужна обратная связь», — объяснил Путин.
По его словам, если человек может добиваться максимального результата на выбранном им поприще, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова, и стране, в которой он живет, то это сочетание и «делает человека счастливым».