Конкурс для семей и рецепт счастья. О чем говорил Путин во время «Разговора о важном»

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По предложению президента урок прошел не в виде лекции, а в формате обмена мнениями. Главу государства спрашивали о перспективных отраслях науки и промышленности, таких как беспилотники и искусственный интеллект, а также интересовались его представлением о счастье и любимых предметах в школе.
ТАСС собрал основные высказывания Путина.
О развитии новых регионов
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях РФ живут «люди очень талантливые, трудоспособные, энергичные». «Никто не стоит с протянутой рукой, все готовы работать, нужно только создать условия. Но, конечно, нужна поддержка».
В ближайшие 2,5 года «только из федеральных источников планируется почти 2 трлн рублей на развитие этих территорий», «это приличные деньги».
«Граждане РФ будут открывать для себя возможности» туризма в новых регионах.
О специалистах по беспилотникам
В России действует программа развития отрасли беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) до 2030 года, согласно которой в стране должны подготовить 1 млн специалистов. «Даже, может быть, и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро».
Отрасль БПЛА в стране имеет собственный вектор развития, беспилотники применяются в разных отраслях, в частности, в сфере обороны, в почтовой работе, в лесоохране.
Об искусственном интеллекте
Россия «идет и будет идти дальше» по пути внедрения новых технологий. Но к искусственному интеллекту «сегодня нужно относиться как к инструменту помощи педагогам и преподавателям».
Прямой контакт между учеником и преподавателем искусственный интеллект, во всяком случае сегодня, заменить вряд ли сможет.
Владимир Путинпрезидент России
Об увеличивающейся роли Азии
Россия «давно уже уделяет повышенное внимание развитию отношений с азиатскими странами, даже не в связи с сегодняшними событиями». Это происходит естественным образом, «потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы». «Это абсолютно объективный, неизбежный процесс».
«В этой связи, конечно, востребованным является изучение языков тех стран, с которыми» у РФ растет объем отношений.
В России будет проводиться новый семейный соревновательный конкурс, который призван внести вклад в развитие традиционных ценностей.
Идея конкурса состоит в том, чтобы в нем «принимали участие представители различных поколений семей, чтобы показывать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению».
Подать заявки можно будет уже с 4 сентября. Конкурс будет проводиться на базе президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Глава государства поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее.
Я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся.
Владимир Путинпрезидент России
Президент рассказал, что в одном из писем дед описывал, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. «Слова мне просто в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки, она понимала, что уходит из жизни, и он понимал, и она ему говорит: “Не плачь, не расстраивай меня”, — процитировал президент письмо. — Вы представляете, какая глубина отношений? Переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет! Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду, в том числе и это — внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе».
К такому выводу подталкивает «только одна зарисовка из истории семьи». А таких семей в России «подавляющее большинство».
Человека делает счастливым сочетание нескольких компонентов: «а — добиваться максимального результата на том поприще, которое избрал, и б — посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова и стране, в которой ты живешь».
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