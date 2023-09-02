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09:48 (мск), источник: Ведомости

Медведев назвал лидеров стран Запада прямыми пособниками нацистов

Отношение к лидерам США, Германии, Франции, Канады и других западных стран необходимо строить как к руководителям стран нацистской коалиции, не питая надежд на примирение, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

Власти Украины все чаще говорят о необходимости «привлечения к ответственности всех русских», при этом под русскими, по мнению Медведева, они понимают все население России вне зависимости от национальности.

«Где-то такое уже было, а? Бандероукраину поддерживают почти все начальники западных стран. Поэтому [президент США Джо] Байден, [премьер-министр Канады Джастин] Трюдо, [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, [канцлер Германии Олаф] Шольц, [президент Франции Эммануэль] Макрон, [премьер-министр Италии Джорджа] Мелони, а также руководители гнуснейшей Польши, оскотинившихся скандинавских стран, милитаристской Японии, сумчатых животных из Австралии и Новой Зеландии и прочих чумных блох вроде Прибалтики — прямые и явные пособники нацистов. И отношение к ним нужно строить как к руководителям стран нацистской коалиции», — написал политик.

Зампред Совбеза призвал также «не предаваться сладким грезам» о том, что Россия когда-нибудь помирится с западными лидерами, и вместе они заживут «большой полиаморной семьей с небинарными гендерами».

В мае Медведев на фоне предложения учредить на Украине орден Степана Бандеры заявил, что прославление нацистов стало основной европейской идеологией. Он также рекомендовал властям Германии создавать «орден Адольфа Гитлера», а Италии — «орден Бенито Муссолини».

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