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12:17 (мск), источник: © РИА Новости

На учениях ОДКБ отрабатывают угрозы биобезопасности

МИНСК, 2 сен — РИА Новости. В рамках учений ОДКБ, которые проходят в Белоруссии с 1 по 6 сентября, отрабатываются угрозы биологической и химической безопасности, сообщила в субботу пресс-служба белорусского Минобороны в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В ходе специального учения с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ “Барьер-2023” отрабатываются вопросы минимизации биологических угроз, проведения неспецифической биологической разведки района при помощи расчета РХМ-6, отбора проб, эвакуации заболевших и полной специальной обработки личного состава, военной техники, оружия и снаряжения», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что для недопущения распространения условной биологической угрозы была развернута карантинная зона, где разместили подразделение. В районе ведется наблюдение за личным составом и осуществляется своевременное реагирование при появлении новых заболевших.

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