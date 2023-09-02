На Южно-Донецком направлении потери ВСУ превысили 105 человек за сутки

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ в районе города Угледар Донецкой народной республики.
Также, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожен склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ.
«Потери противника составили свыше 105 украинских военнослужащих, четыре танка, три боевые машины пехоты, шесть автомобилей, две самоходные артиллерийские установки: “Акация” и “Гвоздика”, а также две гаубицы: Д-20 и Д-30», — сообщили в Минобороны.