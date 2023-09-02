Избирком ДНР заявил о провокациях во время голосования в республике

Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам двух дней досрочного голосования явка составила 11,6 процентов.
«Если разобрать этой фейк, о том, что у нас “длинное” голосование, то к чему нас враги подталкивают? Давайте логику проведем. Сократить (срок голосования). А мы уже видели, к чему приводят скопления людей. Давайте вспомним обстрелы (центра Донецка), когда тут в марте (2022 года) люди собирались. Когда по скоплениям людей украинцы артиллерией и “Точкой-У” стреляли», — заявил Высоцкий.
По его словам, недоброжелатели «хотят поставить под угрозу как можно большее количество жизней избирателей, распространяя вот эти фейки».
«У них так не получается. Поэтому они начинают нас обвинять неизвестно в чем. Какая там логика? Соберутся где-то в одном месте, мы всех и накроем. Не, ребята, так дело не пойдет. Мы боремся за жизнь и здоровье каждого нашего земляка. А то, что они (враги) предлагают, это обнажает их кровожадную волчью сущность», — добавил глава избиркома ДНР.
Выборы в ДНР пройдут в единый день голосования 10 сентября, досрочное голосование в обстреливаемых районах проходит с 31 августа по 7 сентября, в нем участвуют 495 участковых избирательных комиссий из 615. По итогам двух дней досрочного голосования явка составила 11,6 процентов.
Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работают 329 экстерриториальных участков. По итогам выборов будут избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь. Выборы проходят по партийным спискам, избирком ДНР зарегистрировал пять списков — «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и партии «Новые люди». На выборах в Народный совет избирком ДНР зарегистрировал 570 кандидатов. На 615 мандатов в муниципальных и городских советах претендует свыше 3 тысяч кандидатов.