Минобороны рассказало о правилах отпусков мобилизованных на СВО

«Сообщается, что в настоящее время в Минобороны России выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно», — сказано в ответе Минобороны на обращение уполномоченного по правам человека в Республике Коми В. Б. Железцовой, рассмотренное по просьбе Останиной, скан копии ответа депутат приводит в своем телеграм-канале.
В письме уточняется, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба «с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью».
Отмечается, что штаб воинской части составляет график отпусков, который гарантирует военнослужащим отдых. Командиры могу скорректировать этот график с учетом оперативной обстановки в зоне специальной военной операции.
«Кроме того, ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО», — говорится в ответе.
В письме также подчеркивается, что информацию о ротации военных получить не удастся, так как она засекречена.
Ранее Останина направляла депутатский запрос в Министерство обороны, чтобы узнать о предоставлении участникам СВО регулярных отпусков, а также о сроках ротации воинских подразделений.