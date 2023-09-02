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22:41 (мск), источник: ТАСС

Пашинян: без признания территориальной целостности Армении и Азербайджана мира не будет

ЕРЕВАН, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации, то мира никогда не будет. Он отметил, что если в мирном договоре не будет пункта с гарантией прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, то это соглашение будет бессмысленным.

Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день в Нагорном Карабахе ситуацию контролируют избранные представители. Там также [есть] и российские миротворцы. Но вопрос в другом. Если Армения и Азербайджан взаимно не признают территориальную целостность друг друга на основе Алма-Атинской декларации, то это означает, что мира никогда не будет», — сказал Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

Он также отметил, что если в мирном договоре не будет пункта с гарантией прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, то это соглашение будет бессмысленным.

15 июля в МИД РФ заявили, что следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности. Во внешнеполитическом ведомстве считают, что неотъемлемой частью этого соглашения должны стать «надежные и четкие гарантии прав и безопасности армян Карабаха», а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

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