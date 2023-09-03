В Венгрии предложили Западу дать гарантии безопасности России

«Западный мир, который поддерживает Украину, должен предоставить гарантии безопасности России, но ни в коем случае не членство в НАТО украинцам», — приводит его слова агентство MTI.
Гуйяш выразил мнение, что переговоры по урегулированию украинского конфликта только тогда возымеют результат, когда будут проведены в формате Россия — Украина — США.
Ранее, 30 августа, министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки заявил, что Будапешт видит разрешение украинского конфликта «в немедленном прекращении огня и мирных переговорах», однако остальные члены ЕС не жалеют ни денег, ни оружия на продолжение конфликта. По его словам, лидеры ЕС хотят потратить дополнительно €100 млн на военные поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) и оказывают «огромное давление» на Венгрию, пытаясь заставить ее принять этот план.
Кроме того, 28 августа президент Венгрии Каталин Новак заявила, что страна выступает за дипломатический выход из конфликта на Украине, так как военное решение не способно привести к устойчивому долгосрочному миру. По ее словам, с данным заявлением она также обратилась к украинскому президенту Владимиру Зеленскому во время их встречи в Киеве 23 августа.
Как отметил обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек 31 августа, Зеленскому и украинскому правительству придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта в стране. Он добавил, что «со временем Украина формально или неформально отказалась бы от четырех регионов в обмен на западные гарантии безопасности».
Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что соглашения о гарантиях безопасности Украине нежизнеспособны без учета озабоченностей РФ.
Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.