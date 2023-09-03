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07:58 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил о необходимости отказа Японии от новой милитаризации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Источник: РИА "Новости"

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — сказал Медведев на мероприятиях в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. По его словам, в Японии при поддержке американских кураторов активно расширяется военная инфраструктура, идут закупки иностранного вооружения, в том числе и наступательного, отменяются ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, «проходят войсковые учения вблизи Курильских островов, что серьезно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, сделать все, чтобы не разгорелся пожар третьей. Отказаться от милитаристских планов во благо своего собственного народа», — подчеркнул зампред Совбеза.

Он обратил внимание на попытки Токио «переписать историю, оправдать военные преступления, обелить их виновников, а также, как и в середине прошлого века, оказать поддержку очередному нацистскому режиму — на этот раз, к сожалению, на Украине». «Эти факты вызывают решительное осуждение. Россия, как и прежде, руководствуясь Уставом ООН и другими основополагающими международными документами, будет стремиться к тому, чтобы положить конец этой практике», — отметил Медведев.

«Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» — сказал замглавы СБ РФ в завершение своего выступления.

В июне этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому День воинской славы 3 сентября был объявлен Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

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