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17:02 (мск), источник: Ведомости

СМИ: ООН предложила разморозить активы России для возобновления зерновой сделки

Организация Объединенных Наций (ООН) предложила начать переговоры по разморозке активов российских компаний по производству удобрений в Европе и подключению Россельхозбанка к SWIFT. Об этом со ссылкой на источники сообщила турецкая газета Sabah.

Источник: AP 2023

Предложения ООН также включают начало работы по оценке ущерба аммиакопроводу Тольятти — Одесса, который был поврежден в Харьковской области в июне.

При этом ранее ТАСС со ссылкой на дипломатические источники в ООН писал, что планов подключать Россельхозбанк к системе расчетов SWIFT с целью восстановления зерновой сделки нет. Уточнялось, что ранее предлагалось осуществлять расчеты через систему SWIFT с дочерней компанией Россельхозбанка, но не с самим банком.

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу, которая была подписана 22 июля 2022 г. представителями Турции, ООН, России и Украины. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

Завтра, 4 сентября, в Сочи состоятся переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как отмечал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президенты намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

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