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20:07 (мск), источник: Ведомости

Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины

Олигарх Игорь Коломойский проходит по делу о мошенничестве как лишенный гражданства Украины. На это обратило внимание издание «Страна».

Источник: РИА "Новости"

«В материалах уголовного дела, которые публикует советник офиса президента Сергей Лещенко, Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра, лишенный гражданства Украины», — пишет издание со ссылкой на документ.

2 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) вручила олигарху подозрение по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов. До этого силовики провели обыски в его доме. Следствие подозревает олигарха в том, что он в период с 2013 по 2020 г. легализовал более $13 млн, выведя средства за границу с использованием подконтрольных банковских учреждений.

В тот же день Шевченковский суд Киева постановил арестовать Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн грн (около 1,32 млрд руб. по текущему курсу).

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