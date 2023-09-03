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21:53 (мск), источник: ТАСС

В Париже заявили, что французские войска в Нигере не могут выполнять свою миссию

ПАРИЖ, 3 сентября. /ТАСС/. Французские войска, дислоцированные в Нигере, фактически не могут выполнять свою миссию по борьбе с терроризмом и обучению местных военных. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Monde.

Источник: AP 2023

«Наши войска находятся в Нигере в соответствии с просьбой властей для оказания поддержки в борьбе с вооруженными террористическими группами, а также для подготовки местных военнослужащих, — сказала Колонна. — В настоящий момент эти задачи не могут выполняться, потому что де-факто у нас больше нет совместных операций с армией Нигера».

В начале августа стало известно, что пришедшие в Нигере к власти мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Франция не признает эти требования в связи с тем, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, которые Париж признает в качестве единственно легитимных.

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