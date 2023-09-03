В Запорожской области рассказали об успешной обороне российских войск

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой украинских войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью британской газете Observer заявил, что украинские войска якобы прорвали первую линию обороны на южном фронте.
«Как бы не пытались храбриться украинские военачальники, но первая линия обороны не прорвана, наши военные удерживают свои позиции. Боевику ВСУ продолжают разбивать о первую линию обороны лоб в прямом и переносном смыслах, закидывая ее телами погибших украинских солдат и горящей техникой», — сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, украинские войска продолжают сосредотачивать силы на линии фронта между селами Вербовое и Работино, но их попытки вклиниться в линию обороны на этом участке фронта пресекаются.
«Наши ребята — герои. Противник несет колоссальные потери и не может продвинуться вперед», — сказал Рогов.
В последние недели ситуация вокруг сел Работино и Вербовое стала одной из самых горячих не только на запорожском фронте, но и в целом в зоне СВО. Как объяснял агентству боец армейского спецназа «Осман» с позывным «Горец», украинская армия так ожесточенно борется за этот участок, чтобы открыть себе дорогу на Токмак.