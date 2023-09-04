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Спецоперация на Украине
00:41 (мск), источник: РБК

МИД Франции призвал создать новую архитектуру безопасности ЕС и России

Будущая архитектура безопасности Европы должна учитывать интересы России, заявила глава французского МИДа. По ее словам, Россия находится на большой части европейского континента и в интересах всех вести с ней диалог.

Источник: AP 2023

Новая система безопасности в Европе должна быть создана с учетом интересов всех стран, в том числе и России. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна в интервью Le Monde.

«Я могу понять, что в свете текущей ситуации у Украины сложилось крайне негативное восприятие России. Но мы негативно воспринимаем не Россию, а ее действия. Россия существует и продолжит существовать. И факт в том, что, согласно нашей действительности, истории и географии, Россия находится на большой части европейского континента. Необходимо найти способ вместе с ней выстроить заново надежную архитектуру безопасности, в интересах стабильности для всех», — сказала министр.

При этом она подчеркнула, что это не означает, что «Украина не вступит в НАТО», отметив, что Запад продолжит оказывать военную и дипломатическую поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.

Ранее на этой неделе Колонна сообщила, что Франция работает над двусторонним соглашением по безопасности с Украиной, в него войдут военный и гуманитарный аспекты. Она напомнила, что на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле страны G7 выразили намерение заключить такие соглашения с Украиной, и с тех пор к ним присоединились «порядка 20 стран».

Россия выступает против членства Украины в НАТО. По мнению президента Владимира Путина, это создаст угрозы для безопасности Москвы и не повысит безопасность Киева.

До начала спецоперации на Украине Россия неоднократно призывала договориться об обоюдных гарантиях безопасности с Западом. В декабре 2021 года российский МИД направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности, которые включали в себя отказ от расширения НАТО на восток и неприсоединение Украины к блоку, как и других республик бывшего СССР. США, НАТО, ОБСЕ и Россия провели три раунда переговоров по этим инициативам, но результатов они не принесли.

24 февраля 2022 года, в день начала спецоперации, Путин заявил, что западные политики «из года в год шаг за шагом грубо и бесцеремонно» создают угрозы в адрес России: «Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам». Позднее президент неоднократно говорил, что вступление Украины в НАТО создает угрозы безопасности для Москвы. Он отмечал, что намерение Киева войти в альянс — одна из причин начала военных действий.

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