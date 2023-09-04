Пушилин заявил о стабильно напряженной обстановке под Артемовском

«Что касается военной ситуации, то она на этом направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», — написал он в своем Telegram-канале.
В этот день Пушилин встретился с бойцами 1-го Армейского корпуса и поблагодарил их за героизм при выполнении задач.
Врио главы региона наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го батальона специального назначения. Гвардии капитану Дмитрию Геннадиевичу Лысову звание Героя ДНР было присвоено посмертно.
Накануне Минобороны заявило, что активными действиями ВС РФ улучшили свое положение под Клещеевкой в ДНР. За сутки подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак в районе города Артемовска (украинское название — Бахумут) и еще три атаки в районе Марьинки.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).