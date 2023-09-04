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00:59 (мск), источник: Известия

Пушилин заявил о стабильно напряженной обстановке под Артемовском

На артемовском направлении спецоперации складывается непростая обстановка. Об этом в воскресенье, 3 сентября, рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Что касается военной ситуации, то она на этом направлении стабильно напряженная. Самый горячий участок — на рубеже Клещеевка-Андреевка: регулярные атаки противника, в ответ — наши контратаки и, по возможности, улучшение позиций нашими ребятами», — написал он в своем Telegram-канале.

В этот день Пушилин встретился с бойцами 1-го Армейского корпуса и поблагодарил их за героизм при выполнении задач.

Врио главы региона наградил орденом Республики 3-й гвардейский отдельный батальон, а также вручил Золотую Звезду Героя ДНР командиру 58-го батальона специального назначения. Гвардии капитану Дмитрию Геннадиевичу Лысову звание Героя ДНР было присвоено посмертно.

Накануне Минобороны заявило, что активными действиями ВС РФ улучшили свое положение под Клещеевкой в ДНР. За сутки подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак в районе города Артемовска (украинское название — Бахумут) и еще три атаки в районе Марьинки.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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