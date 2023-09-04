В США анонсировали расследование по импичменту Байдену

«Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту», — написала она на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).
Как отметила Грин, Байдену пришло время представить все коммуникации от его имени или псевдонимов, все банковские выписки, источники дохода, журнал посетителей и детали встреч из его дома в штате Делавэр. Кроме того, по ее словам, американский президент должен показать медицинские рецепты на лекарства, которые «маскируют его умственный упадок».
Ранее, 1 сентября, телеканал NBC News сообщил, что Белый дом собрал команду из 20 человек, в которую вошли юристы, помощники по законодательным вопросам и специалисты по связям с общественностью, для подготовки к возможному началу процедуры импичмента Байдена.
В тот же день спикер палаты представителей США Кевин Маккарти выступил за проведение голосования для начала расследования в рамках процедуры импичмента.
Подготовка команды Байдена к потенциальному импичменту началась еще в ноябре 2022 года, когда республиканцы смогли получить большинство мест в палате представителей США. Однако Белому дому пришлось умножить свои усилия после того, как Маккарти 27 августа назвал импичмент «закономерным шагом».
26 августа член палаты представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что конгресс США должен инициировать расследование по делу об импичменте американскому президенту. По ее словам, следует провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре.
Член палаты представителей США Грег Стюби 11 августа внес резолюцию об импичменте Байдену за тяжкие преступления и проступки. В частности, Стюби обвинил Байдена в злоупотреблении властью, включающем в себя взяточничество, вымогательство и мошенничество.
21 июля конгрессвумен Марджори Тейлор Грин рассказала, что резолюция об импичменте Байдену стала самым популярным документом на сайте американского конгресса. Грин сочла возмутительным тот факт, что ее заявления о преступной деятельности главы Белого дома остались без внимания.
До этого, 12 июня, конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон указал на то, что Байден мог совершить «преступление века» из-за возможных связей с руководством украинской компании Burisma. По его мнению, среди всех президентов нынешний глава Соединенных Штатов является главным преступником.