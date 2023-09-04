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04:54 (мск), источник: © РИА Новости

Минюст США хочет передать замороженные активы России Киеву

ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Министерство юстиции США добивается получения разрешения на использование активов РФ на сумму более 1 миллиарда долларов, попавших под международные санкции, для нужд Украины, заявила заместитель американского генпрокурора Лиза Монако.

Источник: AP 2023

Ранее Белый дом по итогам встречи советников по национальной безопасности пяти стран заявил, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока РФ не возместит «ущерб» Киеву. Помимо этого, как отмечается, представители пяти союзных стран подтвердили намерение продолжать поддерживать Украину в борьбе с РФ «столько, сколько потребуется», а также содействовать ее восстановлению.

«Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа», — заявила Монако в интервью телеканалу CBS News в ответ на вопрос о дальнейшей судьбе замороженных активов РФ.

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против РФ. Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что политика сдерживания и ослабления страны — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением.

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