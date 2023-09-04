СМИ: Байден разочарован возможным отсутствием Си Цзиньпина на саммите G20

«Общаясь с репортерами в Рехобот-Бич, Байден заявил, что “разочарован” из-за отсутствия лидера Китая Си Цзиньпин на саммите G-20 на этой неделе в Индии», — сообщил журналист телеканала Fox News в социальной сети Х (бывшая Twitter).
В пятницу официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге не предоставил никакой информации относительно того, поедет ли председатель КНР Си Цзиньпин на саммит G20 в Индии.
Ранее президент США выразил надежду, что председатель КНР Си Цзиньпин, контакты с которым уже долгое время анонсирует Белый дом, в сентябре лично посетит Нью-Дели для участия в саммите «Группы двадцати».
Очередной саммит G20 пройдет с 9 по 11 сентября в столице Индии в очном формате. Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.