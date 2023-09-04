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08:51 (мск), источник: РБК

США не подтвердили планы по отправке Украине снарядов с обедненным ураном

Белый дом на данный момент не подтверждает планы по отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, об этом «РИА Новости» заявил представитель совета по нацбезопасности США.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

1 сентября о том, что США вслед за Великобританией в скором времени передадут армии Украины снаряды с обедненным ураном, сообщал Reuters со ссылкой на документ, с которым ознакомилась редакция, и подтверждения двух информированных источников.

Боеприпасы будут подходить к танкам Abrams, которые могут поставить на Украину в ближайшие недели, отметил источник агентства. О том, что американские танки могут прибыть на Украину к середине сентября, сообщала и Politico.

В июне источник The Wall Street Journal в Белом доме сообщал, что в США серьезных препятствий для поставки боеприпасов с обедненным ураном не осталось, но этому предшествовали несколько недель внутренних дискуссий.

Первой страной, отправившей снаряды с обедненным ураном украинской армии, стала Великобритания. Москва решение раскритиковала, предупреждая Лондон об ответственности за их применение. Президент Владимир Путин допускал, что российская армия может начать тоже использовать такие боеприпасы: «Ничего хорошего здесь нет, но, если потребуется, мы в состоянии это сделать». Он счел, что тем самым Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

Природный уран содержит около 0,0054% изотопа U-234, 0,71% U-235 и 99,28% U-238, из которого в основном и состоит обедненный уран. Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

Опрошенные РБК эксперты поясняли, что такие снаряды позволяют «повысить убойную силу бронебойного снаряда, и предполагается, что он с большей вероятностью может пробивать броню современных танков». Снаряды с обедненным ураном, несмотря на высокую токсичность и канцерогенность, имеют низкую радиоактивность, говорил независимый эксперт Александр Храмчихин. По его словам, такие боеприпасы «очень вредны, но по-другому», нежели «грязная бомба».

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