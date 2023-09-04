В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины

«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечает издание, многие украинские общественные организации и СМИ критиковали министра за коррупцию в армии. А некоторые американские политики, выступающие против многомиллиардной военной помощи Киеву, именно этим фактором объясняли свои намерения ограничить это финансирование.
При этом, по словам источника газеты, в Вашингтоне таких изменений в руководстве украинского Минобороны, похоже, не ожидали.
Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале об отставке Резникова. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.
О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, «Украинская правда» писала еще в начале августа. По сведениям издания, рассматривались как минимум две кандидатуры: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку.
Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.