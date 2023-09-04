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09:24 (мск), источник: © РИА Новости

В США раскрыли настоящую причину отставки министра обороны Украины

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Отставка министра обороны Украины Алексея Резникова вызвана тем, что конфликт с Россией затягивается, пишет The New York Times.

Источник: РИА "Новости"

«Перестановки обусловлены несколькими факторами. Среди них — понимание того, что в условиях затянувшегося конфликта Украине потребуется новое руководство», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечает издание, многие украинские общественные организации и СМИ критиковали министра за коррупцию в армии. А некоторые американские политики, выступающие против многомиллиардной военной помощи Киеву, именно этим фактором объясняли свои намерения ограничить это финансирование.

При этом, по словам источника газеты, в Вашингтоне таких изменений в руководстве украинского Минобороны, похоже, не ожидали.

Накануне, 3 сентября, президент Владимир Зеленский объявил в Telegram-канале об отставке Резникова. Его сменит глава Фонда госимущества Рустем Умеров.

О том, что Зеленский ищет замену министру обороны, «Украинская правда» писала еще в начале августа. По сведениям издания, рассматривались как минимум две кандидатуры: министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, но оба они отказались возглавить Минобороны. Сам Резников также выражал готовность подать в отставку.

Рустем Умеров — украинский политический деятель, предприниматель и инвестор крымскотатарского происхождения. Учился в США по программе обмена, финансист по образованию. В 2019 году стал народным депутатом Украины. С сентября 2022 года возглавляет Фонд госимущества. При этом он остается советником Мустафы Джемилева — одного из лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа»*. Входил в украинскую делегацию по переговорам с Россией весной прошлого года.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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