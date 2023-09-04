Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

«Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00», — уточнил собеседник агентства.
По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.
Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.
Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.
Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с «осторожной надеждой» подходят к теме возобновления зерновой сделки.