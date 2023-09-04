Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет И сгорел в атмосфере, не долетев до земли
Фоторепортажи
16Жара в мире
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Главные новости 4 сентября
12:07 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00

АНКАРА, 4 сен — РИА Новости. Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи начнутся после полудня, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.

Источник: Reuters

«Ожидается, что переговоры начнутся около 13:00», — уточнил собеседник агентства.

По информации телеканала A Haber, самолет турецкого лидера вылетел из Стамбула в 10:50.

Это будет первая личная встреча Путина и Эрдогана после почти годичного перерыва. Ожидается, что президенты обсудят ситуацию вокруг черноморской зерновой сделки, ситуацию на Украине и другие вопросы.

Как написала газета Milliyet со ссылкой на источники, турецкий лидер собирается предложить российскому коллеге услуги посредника по урегулированию украинского конфликта.

Кроме того, по информации газеты Hürriyet, в Анкаре с «осторожной надеждой» подходят к теме возобновления зерновой сделки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирсельское хозяйство