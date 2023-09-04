В Румынии прокомментировали сообщения о падении российских беспилотников

«Министерство национальной обороны категорически опровергает информацию в публичном пространстве о так называемой ситуации, произошедшей в ночь с 3 на 4 сентября, когда российские беспилотники якобы упали на территорию Румынии», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что российское оружие никогда не создавало «прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам Румынии».
Минобороны заверило, что с усиленной бдительностью отслеживает ситуацию с дронами.
О том, что российские беспилотники упали и взорвались на территории Румынии, в соцсетях написал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую погранслужбу.