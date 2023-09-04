Падающий метеорит окрасил небо в Турции в зеленый цвет И сгорел в атмосфере, не долетев до земли
Фоторепортажи
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
8Первое суперлуние 2023 года
Главное
Главные новости 4 сентября
13:03 (мск), источник: Ведомости

Эрдоган прилетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Сочи, где у него пройдут переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает местное издание Sabah.

Источник: РИА "Новости"

«Президент Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию в 12:15 самолетом “ТУР” с однодневным рабочим визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — сказано в сообщении.

Турецкую делегацию в аэропорту Сочи встретили заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, посол Турции в Москве Мехмет Самсар и др.

4 сентября в Сочи состоится встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Министр обороны Украины подал заявление об отставке
15 регионов сохраняют ограничения на массовые мероприятия из-за COVID-19
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир