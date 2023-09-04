Назван период, когда человечество было на грани вымирания Тогда вымерло более 95% населения нашей планеты
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
16:28 (мск), источник: © РИА Новости

Йо-хо-хо, и бутылка рома: фото Шольца с повязкой породило волну мемов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Фотография канцлера Германии Олафа Шольца с повязкой на глазу вызвала в соцсетях волну мемов с изображением немецкого лидера в образе пирата.

Источник: AP 2023

В минувшую субботу издание Frankfurter Rundschau сообщило, что глава правительства ФРГ получил травму во время занятий спортом. Представитель кабмина рассказал журналу Der Spiegel, что канцлер ударился лицом во время пробежки, но уже с понедельника намерен придерживаться своего графика.

Сегодня Шольц опубликовал первую после случившегося фотографию в социальной сети Х (бывший Twitter) и подписал ее: «Я с нетерпением жду мемов».

В комментариях к этому посту пользователи изобразили политика в образе пирата с характерным головным убором и попугаем. Во многих мемах канцлера сравнивают с капитаном Джеком Воробьем и другими персонажами франшизы «Пираты Карибского моря».

Некоторые подписчики провели аналогии с Эриком Картманом — персонажем мультсериала «Южный парк», который в одной из серий появился в образе пирата.

Другие сравнили главу немецкого правительства с одноглазым директором организации Щ. И. Т. Ником Фьюри из вселенной Marvel, его сыграл Сэмюэл Л. Джексон.

На картинках Шольца также изображают в качестве лица «Партии пиратов Германии», основанной в 2006 году, а также рекламирующим сайты для скачивания пиратского контента.

Большинство пользователей желают канцлеру скорейшего выздоровления.

В свою очередь, министр юстиции Германии Марко Бушман отметил, что эта публикация войдет в историю.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден придумал, как сохранить власть: надо развязать мировую войну
НАТО испустила победный пшик на поле боя с Россией
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
здоровье