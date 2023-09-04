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15:13 (мск), источник: Известия

Переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились в Сочи

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Сочи 4 сентября в широком составе. Они продлились полтора часа.

Источник: РИА "Новости"

После встречи в составе делегаций Путин и Эрдоган продолжили переговоры в узком формате за рабочим обедом. После этого ожидается совместная пресс-конференция.

В ходе открытой встречи лидеры обсудили зерновую сделку, создание газового хаба, а также экономическое сотрудничество двух стран.

Так, Владимир Путин указал, что Россия открыта к переговорам по зерновой сделке. Со своей стороны, Эрдоган отметил, что переговоры с президентов РФ по вопросу черноморской зерновой инициативы станут значимыми для мира и стран Африки.

Российский лидер также выразил надежду, что в ближайшее время страны завершат переговоры по созданию газового хаба в Турции, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной.

Кроме того, Эрдоган указал, что Россия и Турция движутся к товарообороту в $100 млрд в год, подчеркнув, что Москва и Анкара переживают «совершенно иной период в отношениях».

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