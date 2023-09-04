Путин допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России

На пресс-конференции после переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировке в беднейшие страны. Ранее он уже озвучивал эту идею, отметив, что она предполагает финансовое обеспечение Катара.
При этом российский президент подчеркнул, что новая инициатива — не альтернатива зерновой сделки.
«Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствуя стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли», — сказал российский президент.
Он отметил, что Россия почти завершила переговоры с шестью странами Африки по доставке от 25 до 50 тыс. т зерна.
Владимир Путин утверждает, что страны Запада продолжают блокировать выполнение российских условий для возобновления зерновой сделки. Помимо этого, считает президент, Запад «нас обманывал на счет гуманитарных целей» соглашения, поскольку из вывезенных с Украины 32,8 млн т грузов более 70% поступили «в обеспеченные страны».
Помимо соглашения о вывозе зерна из украинских портов, зерновая сделка предполагала снятие санкций с российской сельхозпродукции и ее экспорт. Для этого в том числе требовалось переподключить Россельхозбанк к SWIFT. В ООН, при участии которой подписывалось соглашение, говорили о работе в этом направлении, однако к 18 июля вывоз российских удобрений на мировой рынок все еще был недоступен.