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16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин допустил «реанимирование» зерновой сделки после выполнения условий России

Президент России Владимир Путин заявил, что большое внимание на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом было уделено зерновой сделке, из которой Москва вышла 18 июля. Россия готова реанимировать зерновую сделку, сказал он, сразу после снятия ограничений на экспорт российской сельхозпродукции.

Во время загрузки произошла ошибка.

На пресс-конференции после переговоров Владимир Путин сообщил, что Россия организует поставки 1 млн тонн зерна по преференциальной цене для переработки в Турции и безвозмездной транспортировке в беднейшие страны. Ранее он уже озвучивал эту идею, отметив, что она предполагает финансовое обеспечение Катара.

При этом российский президент подчеркнул, что новая инициатива — не альтернатива зерновой сделки.

«Россия, несмотря на все чинимые препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствуя стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли», — сказал российский президент.

Он отметил, что Россия почти завершила переговоры с шестью странами Африки по доставке от 25 до 50 тыс. т зерна.

Владимир Путин утверждает, что страны Запада продолжают блокировать выполнение российских условий для возобновления зерновой сделки. Помимо этого, считает президент, Запад «нас обманывал на счет гуманитарных целей» соглашения, поскольку из вывезенных с Украины 32,8 млн т грузов более 70% поступили «в обеспеченные страны».

Помимо соглашения о вывозе зерна из украинских портов, зерновая сделка предполагала снятие санкций с российской сельхозпродукции и ее экспорт. Для этого в том числе требовалось переподключить Россельхозбанк к SWIFT. В ООН, при участии которой подписывалось соглашение, говорили о работе в этом направлении, однако к 18 июля вывоз российских удобрений на мировой рынок все еще был недоступен.

Лусине Баласян

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