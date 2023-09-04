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18:57 (мск), источник: © РИА Новости

В Швеции начался суд над обвиняемым в работе на ГРУ россиянином

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Судебный процесс начался в понедельник в Стокгольме над гражданином РФ Сергеем Скворцовым, имеющим также подданство Швеции, который обвиняется в ведении «незаконной разведывательной деятельности», сообщило издание The Local.

Источник: AP 2023

Сообщается, что прокурор Хенрик Олин заявил суду, что Сергей Скворцов и его компании якобы предоставляли платформу для «российской военной разведки ГРУ и части государственной системы России» для незаконного приобретения западных технологий, в основном электронных устройств. Олин также назвал Скворцова одним из узлов огромной «российской системы закупок технологий, берущей свое начало еще в советское время».

В свою очередь адвокат Скворцова отрицает вину своего подопечного.

«Он не виновен ни в чем из того, о чем утверждает прокурор», — заявила Ульрика Борг.

Ожидается, что судебный процесс над Скворцовым будет продолжаться до 25 сентября. Он будет проведен частично за закрытыми дверями в связи с соображениями национальной безопасности.

В случае, если Скворцов будет признан виновным, ему будет грозить до четырех лет лишения свободы. Обвинение в ведении «незаконной разведывательной деятельности» в шведском законодательстве не столь тяжелое, как обвинение в шпионаже.

Скворцов был задержан вместе со своей женой, также имеющей гражданство РФ, в апреле. Позднее его супруга была отпущена, так как обвинения были с нее сняты.

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